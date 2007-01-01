В Калуге ушла в отставку директор гимназии №24

Галина Фёдорова, которая возглавляла учебное заведение больше 20 лет, решила покинуть свою должность. В понедельник, 4 августа, об этом сообщили в министерстве образования и науки Калужской области.

- В 24-й Гимназии Галина Анатольевна 9 лет работала учителем начальных классов, 10 - завучем по научно-методической работе и до сегодняшнего дня более 20 лет работала директором, - прокомментировали в министерстве. - Сегодня Галина Анатольевна приняла решение завершить свой директорский путь в Гимназии. 2025/26 учебный год Гимназия №24 встретит с новым руководителем. Галина Анатольевна сделала очень много для того, чтобы Гимназия №24 стала одной из самых известных школ региона и даже получила при этом статус опорной школы Российской академии наук.

Кто возглавит гимназию, пока не уточняется.

Напомним, на прошлой неделе ушел в отставку директор лицея №9.