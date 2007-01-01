Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Калуге ушел с должности директор лицея №9
Новость дня Образование

В Калуге ушел с должности директор лицея №9

Дмитрий Ивьев
31.07, 12:00
3 5333
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Евгений Иванцов руководил лицеем с 1997 года.

Эту новость в четверг, 31 июля, сообщили в министерстве образования Калужской области, назвав происходящее сменой эпох.

- Путь руководителя Евгений Владимирович начал в 1988 году, когда стал директором школы №27, - прокомментировали в Минобре. - Как педагог он вел уроки истории и обществознания. В начале 1990-х в жизни Евгения Владимировича наступил очень ответственный этап – его назначили на должность директора Департамента образования Калуги.

В следующем году Иванцову исполнится 65 лет.

Кто теперь возглавит лицей, пока не сообщается.

Новости по тегу
образование
Лента настроения
15 оценили
40%
13%
0%
13%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im0yZzFEZGZlTU5jUm9wdi80NkhNcGc9PSIsInZhbHVlIjoiMVJlVGhTY1RyTHZMYnNtSWpGT0pkOGtkb2V2WXROUGlSdlNSQXBxZEZDc2dVdTc2V0Jpb2ZteTdwY1FBUWgzcFZXYVNtNkVMTVlwc1lDQ09OdndCYmd6a29XRnJTcFQxT0NqQnFoSnVJZUJ5Q2hYYUF1WitHYWU2V00zb3lTbC9aUWwzNkZCYWcrZ3RYeS9jTHZ5dFllOElYcHdPb1BwcUhkYXRoV1FqZnJqbEF1ZDM2cGMyb245cXdNWGtNczdrdDFhUHZQcFQzQVBiY1ZJS1I3ZjBOT3hBc21QRjVLRFdoQ0h1NEJqMWxHSUtzb0ZXVWpOVmpQeE9JenRmZ1Ntb0daMWt2a1RlVVNiQXVwNnIrVWVOdUlFdGtlZEU4TVYrMy9tbmtWUG9PYkxXMkR4NFVjbjB5L21CbU1oZHVuNi9zOWllL0VMb1Z0eDlEbUxwMFcyMzA0Q0VXV09GSUtvaU41ZGI4bEY2T3JycVRWMFNEMlg5bEtEaXk4eDRPT3BUcVEyZDQvVzdaTUJSclVGQmZjZERhSmdOK2lkR3YxR1hpWkhqVldHRFZIdjIyNjBHYThzaGYrVE5YUmFMRHV6WCIsIm1hYyI6IjgyMDY4YTJiYWY5MzJmMjhjMzE2OWRjMjI0ZThkYzQzMzE5MWNkNTc0ZThkNjAyNDE0M2IxZGMyNWUwYjBlY2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklBU1lLZXMwQzBXREltU3E3RUIyVlE9PSIsInZhbHVlIjoiVUhrK0tWQWp5UkZnNkZ4ZVV4QjZNRjQvU0phZDZ2cUIyZDFjSTBJeDhHeGpuTzNUWjQyK2RtVElibWg1MDZIOGVwSWh6WHRUMU5FS3oyZGY5eDFZZ1laaEtOdVh5MFpXcTRmamhSbDZ1dlZJbUkwTW9KR29EWUlZcXdRSmVPSkR6U01LVDI3QTl5ZXRWTWVRcFg5QTZqSUc0MXJFYmJIY29aUkZNdmE2WncvUGs4Q0dxMGhjelNVVHpGWGIvNkliQVRWdVN4ejFpUFA1NW5DSGVCSnZ1VUYyMVg1cU1abjY1MTAyb0tkYnhGNDJTQ05lZi9US2QzalZJYmlDWFpWcjJCcFJDTHZWWE5TbkVxRG1mditkVGFsblgwN1ZkZmM1dlRtSDdFM0hYUldlSFpaa1BxYy8wbkQvdzMvbldHVlZ1amNSV3F1RGNFZ08rbzhIa212L0lsdzEwekJFMm53Nmh0ZjZHaS9EOFd1VzcyOWVxVFk0MEQrR29qL29qVyt0aU8yNnVJRW5DZGxZVVRLTGpjaXh6Rnk3TTN5aXV6NXZDcEdHV1JhU3plZW4rdGc5cGM0OXV6ZEtLd2ZYQWxOU2FLbUkxclM3ODdnQWFQOUdhVnVZT3J5em1yTTFsa2RRTHZRYmZMdTd3SUVZVXRVVHdqaTUyaXF6M1pqMmtoRWlGbHdwdE1xaTJiMUJORkNGaFVyZWdNVzJORDFFbGhEVFRkOVlIcmZacFhzVXdDZjFCN2xyajFrUzQ5NTRrbXdlSEFZbDVINTh3MGQvMGhRTDhEK0FUcGxHblMyODZibGpKYTVlTVNUYm1uS2hMTzc5RW5BS2RIaWRQODhFL3BMTSIsIm1hYyI6ImZjYjM4ZmRjZmE5Y2FkYjdjNzUzNjhhMTg0MzY0MTk0MmU2ZjJmYjU0NzFhNTViYzVhYjI1ZjQ1ZjU3YzYxMzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+