В Калуге ушел с должности директор лицея №9

Евгений Иванцов руководил лицеем с 1997 года.

Эту новость в четверг, 31 июля, сообщили в министерстве образования Калужской области, назвав происходящее сменой эпох.

- Путь руководителя Евгений Владимирович начал в 1988 году, когда стал директором школы №27, - прокомментировали в Минобре. - Как педагог он вел уроки истории и обществознания. В начале 1990-х в жизни Евгения Владимировича наступил очень ответственный этап – его назначили на должность директора Департамента образования Калуги.

В следующем году Иванцову исполнится 65 лет.

Кто теперь возглавит лицей, пока не сообщается.