В Козловской школе Перемышльского района завершаются ремонтные работы
Благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети», Козловская основная школа в Перемышльском районе преображается, сообщила 28 июля пресс-служба правительства Калужской области.
Министр образования Александр Аникеев оценил ход работ. На данный момент специалисты завершили ремонт кровли, находятся на завершающем этапе обновления учебных классов и начали оформительские работы.
Часть новой мебели и оборудования уже доставлена и размещена в здании. К 1 сентября все классы будут полностью готовы к новому учебному году.
Капитальный ремонт школы осуществляется в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».