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Образование

В Козловской школе Перемышльского района завершаются ремонтные работы

Дмитрий Ивьев
28.07, 12:06
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Благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети», Козловская основная школа в Перемышльском районе преображается, сообщила 28 июля пресс-служба правительства Калужской области. 

Министр образования Александр Аникеев оценил ход работ. На данный момент специалисты завершили ремонт кровли, находятся на завершающем этапе обновления учебных классов и начали оформительские работы.

Часть новой мебели и оборудования уже доставлена и размещена в здании. К 1 сентября все классы будут полностью готовы к новому учебному году. 

Капитальный ремонт школы осуществляется в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

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