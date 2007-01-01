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Образование

В Людиново ремонтируют школу №2

Дмитрий Ивьев
24.07, 15:10
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О ходе работ в четверг, 24 июля, рассказал глава города Игорь Синицын.

Ремонт ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

- По двум контрактам будут отремонтированы крыша и фасад основного здания, крыша мастерских, кабинеты, а также закуплена современная школьная мебель и оборудование, - пояснил Синицын. - График ремонта подрядчики выдерживают. Посмотрели выполнение, оценили уже законченные этапы. У участников депутатского контроля есть твердая уверенность, что 1 сентября школьники встретят в обновленной школе.

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