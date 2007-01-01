В Людиново ремонтируют школу №2
О ходе работ в четверг, 24 июля, рассказал глава города Игорь Синицын.
Ремонт ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
- По двум контрактам будут отремонтированы крыша и фасад основного здания, крыша мастерских, кабинеты, а также закуплена современная школьная мебель и оборудование, - пояснил Синицын. - График ремонта подрядчики выдерживают. Посмотрели выполнение, оценили уже законченные этапы. У участников депутатского контроля есть твердая уверенность, что 1 сентября школьники встретят в обновленной школе.