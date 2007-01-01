В Пятовской школе ремонт закончат к учебному году
Работы ведутся в рамках национального проекта «Молодежь и дети», сообщил в пятницу, 18 июля, глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.
- Капитальный ремонт - самое лучшее решение, поскольку здание превращается в современное, - пояснил он. - Полностью меняется вид, избавляемся от неровных полов, стен, облезлой штукатурки, холодных помещений и старых коммуникаций. В обновлённой школе гораздо приятней и комфортней учиться! Надеемся, что изменения воодушевят учителей и учеников.