В Тарусе обновят кровлю детского сада

Работы ведутся в садике «Солнышко». Завершить их собираются в августе, сообщил в четверг, 17 июля, глава администрации Тарусского района Михаил Голубев.

- Это первый этап работ по приведению детсада «Солнышко» в надлежащее состояние, - пояснил Голубев. - Поделюсь дальнейшими планами: в 2026 году отремонтируем подъездную дорогу и обустроим гостевую парковку, сделаем ограждение территории, 2028 год - капитальный ремонт всего здания детского сада с благоустройством внутренних территорий и приобретением всего необходимого (мебель, кухонное и спортивное оборудование, игровые площадки).

Из бюджета Тарусского района направлено более 48 миллионов рублей на ремонты образовательных учреждений.