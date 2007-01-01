В Извольской основной общеобразовательной школе Износковского района реализован проект под названием «Школьный апгрейд: дизайн и технологии для будущего». Об этом 17 июля рассказала министр финансов региона Валентина Авдеева.

Инициатива была воплощена в рамках школьных программ в 2025 году.

Основной задачей проекта стало создание современного образовательного пространства, сочетающего технологическое оснащение и эстетическую привлекательность, что особенно важно для малокомплектной сельской школы.

На реализацию проекта было направлено 493,5 тысячи рублей. Большая часть средств - 468,8 тысяч рублей (95% от общей суммы) - поступила из областного бюджета в рамках софинансирования.

Благодаря проекту в школе появились интерактивные панели и телевизоры, которые используются для трансляции образовательного контента. Кроме того, учебные помещения были преобразованы за счет оформления стен с тематическими зонами.