Афиша Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование Новая техника появилась в школе Износковского района
Образование

Новая техника появилась в школе Износковского района

Дмитрий Ивьев
17.07, 10:00
1 373
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Извольской основной общеобразовательной школе Износковского района реализован проект под названием «Школьный апгрейд: дизайн и технологии для будущего». Об этом 17 июля рассказала министр финансов региона Валентина Авдеева.

Инициатива была воплощена в рамках школьных программ в 2025 году.

Основной задачей проекта стало создание современного образовательного пространства, сочетающего технологическое оснащение и эстетическую привлекательность, что особенно важно для малокомплектной сельской школы.

На реализацию проекта было направлено 493,5 тысячи рублей. Большая часть средств - 468,8 тысяч рублей (95% от общей суммы) - поступила из областного бюджета в рамках софинансирования.

Благодаря проекту в школе появились интерактивные панели и телевизоры, которые используются для трансляции образовательного контента. Кроме того, учебные помещения были преобразованы за счет оформления стен с тематическими зонами.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlAwTlhMbEdyUSttZDRPNUEvZ0tsS0E9PSIsInZhbHVlIjoiWVVIdXl4N0lZanAvRXoyTDV1azJsd1lZbnVtZm9xVnpqNUZNOHFTQnVYdXZWQ1RaMFdUWUhxWHMvaEVQLzdaclhZR2NubjB4c1dEN3NzTEk2ZlFCMGdZNUZJRlNwQnJidFgrRkNEYkpnTTgyUk9oNWFGbll4bFZRd1ZSRWVYUnhSTDg1Q09jMjN4VHFpZ1JmY2c0SGRoR2V6aWxGMzBWZGM5SVNueEN6QzdDVjN0bmswdFVUZ1FrVXBwL2dicldTQ3k3QjEzWjEwZGNSanF5RldESk04MGxiakh4VnN2USt6NXJub09TZmVIcG10MDNscDJzODY1QTJaTEUzWGJjOWNwQlpHRERVQmd0SGdYQnJWWGtLR3V2NjY3VGFrcE9HbmdKWVd6bWR4WTI0a3JsSnZEN0R6c0NLRGVGSDdyYjBDVUQ4dU9WUDRycDNqeGI3ekpTa21TRmZFbkdTbWFoeW9GUlVRaFRlMVJYbWMzVlpUclJ6ekdEQ0p1VGVmM1p6RlhGQ1p1aFhiUFFwaVpISmtVY3M2c1ZZRkNDZWF5WDJlRk5pcTdjYjROUnVVRk9jRjRrNXZRV29ERTFOenh1cSIsIm1hYyI6ImJkYWZiNTA2YTczMGJkOGFlYWE2Zjc5MGUzY2YzNzVhOGFiZDliZjM4YjU5MzRhOGMyMmRkZjMxMzc3ZWQyNzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZ4bUxhb090M3ZYZHZhdU0rNDNFaEE9PSIsInZhbHVlIjoiWkhWL2ppRGJ6TmZURHVqRUJUNkJ2K1orcjBRc1ZJOEhpdSttMEZLR2FnaldKR1RiczVPNVdkM0JXUkFYMDFwbXFRMEk3a1VPUmdZWHFMaGdxeEwxK09mYmxob2JwbHVaZ0NTS0hxM1VjRHhRTWlab1gvUkRuUG54cFpXcXY0OUNXUWE3dE9yQk5pWFRUMk9wVzdpKzc4ditISHkrdjQrNFovdU5zMmhGZ0pZYUtqbDQ1MVZLSytiWFNtcWNJMXZGWXQ0QzJ0a2FEdjIvK25INHlPZy9VdnA3V3JxNlNDaXdxVisvaHNEYTBGbkJHQnpkemJDQ3lQNXI2Ukxkc2g3T1R6ZkI5THdPRmZEbjFRZjFmajIxN2hmdmtyeG93eWEydURWNjJFUzR2TGJiZkhPNGJDT3ovTGtIeEVqUU9JazdUakRkeVRKdHRSMXZKZXN4L1cxMkRZNFR3V1NQaSswaWd0WXJoK0lsRzRDWjBkZUtsUDJTZjR1cEJKOEk1cmdXN3RsczhKNUcySFF3OUJEU3J3MVhPNWpsVWNka2dYQTNBeDNsU2RxaXZHSTEzWjFPMS9pSWxvVHhLN2tTbHdlOEU2cU9VbFFYa0RIbFZmQXhVZXR3WTdBQzJDaWVXLzlSNWo3cnpsTm9ES1hmQmxyZGhzWUkzTEhzTlRrTEJkV2x5dDZGcm9pUldJaXRPL0pRSHhlQjVJUDI3QlcrZE02eGxkMVFqS1FjZUh6MkFSLzVaeSt2a0YrdmtBdlVYbmxNWjN3bG1SK3Y2WlBMUVRxeTZIb3VlaFVBL1NvUHdBOEF2V1BOa2QrcjkrOXd6cWdOZlUzMUxzbW1UU2x0SDdwTSIsIm1hYyI6IjUwNzQxOWUyYWMyZWFmMjRmNzA3NDVjOTI1NTM2ZmJjZmI0NTU4MDQ0MzViNjcwN2YxYjBkNzg0OTllNzFhYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+