В Мосальске походит капремонт школы №2
Капитальный ремонт реализуется в рамках Народной программы «Единой России», национального проекта «Молодежь и дети» проекта «Модернизация школьных систем образования» госпрограммы «Развитие образования».
В рамках капремонта ремонтируют спортивный зал, коридоры первого и второго этажей школы, фасад.
На эти цели выделено более 9,8 миллиона рублей.
- Ремонтные работы в здании школы по ул. Революции идут хорошими темпами, - рассказала директор школы Татьяна Гапеева. - В настоящее время полностью закончен ремонт второго этажа. Идут работы в коридорах первого. Здесь выравнивают полы, затем будет уложена плитка, впереди покраска стен, потолочные работы, установка дополнительных светильников. Обустраивается дополнительное пространство для раздевалки. Отремонтирован туалет для девочек. Поменяли раковины около буфета. Завершена покраска фасада, идет ремонт фундамента.