В Калужской области дети стали чаще учить китайский язык

В Ермолинской школе Боровского района с нового учебного года планируют запустить программу дополнительного образования «Время учить китайский» для 5-8 классов. Занятия будет вести Анастасия Губанова, сообщил 16 июля министр образования и науки региона Александр Аникеев.

В Мятлевской школе имени Народного учителя А.Ф. Иванова язык Поднебесной преподаёт выпускница КГУ Диана Хабарова.

- Два года подряд ученица 10-й школы Калуги Линь Чжанниси добивается успехов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку: призёр (2024) и победитель (2025), - отметил Аникеев. - Носителю языка успешно выступить на такой олимпиаде ничуть не легче, чем тому, кто изучает язык впервые. В 10-й школе китайский преподаёт Елизавета Батищева. Тоже выпускница Калужского госуниверситета.

В 2025 году Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского открывает в структуре Института филологии и массмедиа 20 бюджетных мест по направлению подготовки «Педагогическое образование» с профилем «Русский язык и иностранный язык (китайский)». Ещё 6 бюджетных мест открывается в Институте лингвистики и мировых языков по направлению «Лингвистика» с профилем «Перевод и переводоведение (английский и китайский языки)».

- Призываю директоров школ откликаться на эту современную тенденцию и создавать возможности для изучения китайского языка. Все ресурсы для этого есть. Наш университет ежегодно выпускает не менее 20 специалистов, владеющих этим сложнейшим языком, - заявил Аникеев.