В Кировском лицее начался капитальный ремонт

В лицее города Киров стартовал капитальный ремонт, в ходе которого подрядчик приступил к демонтажу различных конструкций и элементов здания. Об этом сообщил 15 июля глава администрации Кировского района Игорь Феденков.

Ремонт образовательного учреждения проводится в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». Ранее возникли сложности с выбором подрядчика, что привело к небольшому сдвигу сроков начала работ. Однако проблема была решена, и теперь все мероприятия планируется завершить до конца 2025 года. На обновление школы выделено около 130 миллионов рублей.

Кроме того, администрацией района уже определены планы по ремонту других учебных заведений. В 2026 году будет проведена модернизация школ №1 и №6 на сумму 126,7 млн и 127 млн рублей соответственно. А в период с 2026 по 2027 год — реконструкция школы №8, на которую предусмотрено 111 миллионов рублей.

Игорь Феденков также подчеркнул, что внимание к другим образовательным учреждениям района не ослабнет: в последующие годы планируется продолжить участие в программах по благоустройству и ремонту других школ района.