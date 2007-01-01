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Образование

В Калужской области запланировали ремонт еще 23 школ

Дмитрий Ивьев
15.07, 14:16
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Работы запланированы на 2026-2027 годы.

- Постоянно работаю с федеральным центром, чтобы обновить как можно больше учебных заведений региона, - сообщил во вторник, 15 июля, губернатор региона Владислав Шапша.

В нынешнем году в области обновят 16 учебных заведений.

В школе имени генерала Захаркина в Кременках Жуковского района капремонт уже завершился.

Как рассказал Владислав Шапша, в Калужской области с начала действия программы модернизации школьных систем образования обновили 36 школ.

Сейчас работы ведутся по новому нацпроекту «Молодежь и дети».

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