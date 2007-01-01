Калужские школьники начнут изучать «Историю нашего края»
С 1 сентября такой курс появится для учеников 5-7 классов, сообщил 14 июля министр образования и науки региона Александр Аникеев.
Курс будет изучаться вместе с отечественной и всеобщей историей.
Сейчас региональный Институт развития образования разрабатывает учебник для 5 классов.
Аникеев занимался составлением вступительного параграфа.
- Предложил коллегам включить в текст вот такую мысль: «Изучение основного содержания текста параграфа учебника - это лишь начало большой самостоятельной работы по изучению истории родного края. В этом вам поможет чтение дополнительной литературы, посещение музеев, исторических и памятных мест, знакомство с памятниками истории и культуры. Начните свой путь со школьного музея!», - рассказал министр.