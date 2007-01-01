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Образование

403 первокурсника в Калужской области удостоены именных стипендий

Дмитрий Ивьев
14.07, 14:35
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403 первокурсника в Калужской области удостоены именных стипендий

По результатам приемной кампании 2024/2025 учебного года именные стипендии получили 403 студента-первокурсника в Калужской области. Об этом сообщила 14 июля заместитель губернатора региона Валентина Авдеева.

Именная стипендия, размером от 5 до 10 тысяч рублей, назначается выпускникам, набравшим на ЕГЭ более 230 баллов и поступившим на очное отделение первого курса в государственные вузы и их филиалы, расположенные на территории области. Выплата осуществляется ежемесячно в течение первого семестра - с сентября по январь.

На финансирование стипендий в областном бюджете в этом году выделено 12,6 миллиона рублей.

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