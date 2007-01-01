Афиша Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование Ещё один педагог из Козельского района вышел в финал всероссийской премии
Новость дня Образование

Ещё один педагог из Козельского района вышел в финал всероссийской премии

Глава администрации Козельского района Елена Слабова в среду, 2 июля сообщила о еще одном претенденте на участие во Всероссийской премии «Новая философия воспитания».
Ольга Володина
03.07, 12:13
0 488
Фото: Глава администрации Козельского района Елена Слабова
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Номинантом стала учитель начальных классов из деревни Дешовки Раиса Макарова. Её кандидатуру выдвинули ученики и коллеги за значительный вклад в воспитание детей на основе традиционных ценностей.

В рамках конкурса Раиса Викторовна разработала и провела патриотическое мероприятие, посвящённое 80-летию Победы. Её работа победила в региональном этапе в номинации «Сердце Орлят», что позволило ей выйти на федеральный уровень премии.

Теперь педагог представит Калужскую область на всероссийском этапе, вместе со своим коллегой Иваном Гришачевым, советником директора козельской школы №4.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJKN0U5Wm1JTDY3SW5zUnlnbzB2V3c9PSIsInZhbHVlIjoiK0EyellXQXhoNnlrVVJNcWFBV2Q5N2t0WGQ2Rmx4cHFqbVhTNzR0M3A1bTBPT1dPTEhuRkJWdmswWSszMzVGWndxWHNLMjVEcDh0N2pNbnBjZHJjNGtDTGhqVmNablA4M0NYL1ZtYTU2bks3Qm93d1paQThHRDgwMVA1WTN4U2VPa0s4RVdDeGNHbjZYbnFiN1pyMWlEdEJScjlJUVpVWjdqaU1nZnNkUnZBNjZXVE5MSDNTUVJvMWo3WkdrT2pvTWlZQTVaa3c5eXNHMm1iOHNjWTdFZ21hUzdWUUZRcFhNbDdON2tacDloVzVyR0NHT0swL2l5R0N4aGNSVG5KOUZFRW5HZk5sWWJzWXBXN25hNWlWVjFmUkxJV3lqVzRwU2lKRjNYSkovWVdsS2VROVVybHdMOS9xazZqMkJpUE5YQm5VZXhUaCtWcWxLNVpCcXRMNkVOMEpNZVpHWTRZVTF1M243Ri83SWtvZW1yQnVoNDBwMEdwZXdHa3IyS29nQnNtZGNlbkdTV2JWNUtsUTl1N1pmUW01b1ozT2cvbVl3OFZEa1pjL0FjS1ZXT1hPNmhHSm1CTVl6Q2I2QytYZiIsIm1hYyI6ImExM2JmMmQzMzk2NjIyYzczMGM0ZDc3NGY4OTMyOGU5ODEyN2RjMzEwY2I2MmYwMGJmMTA4MWI1YTk5YmY1NDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZFQWtiUndMWDVmclEySG9xR3VaWHc9PSIsInZhbHVlIjoiOXk2bjh0Vzl5NFZsRU1MeEMvS0ZqZmdwd3NiWjZMcUJFY2tyeWRpV3dSOWZFbytPZ3orTzgxcU5rbWZtQkllbkROK00rcE8yOWUyajJYL01GeDlPaS9sTmpVbGpUajdoSmtDcGpiQjZlVHRxSUZ6NlNBK2Q0UkNOdnlqUUtwdFVKWSs0TGs3MmV0aFhyVG1CeVFPS0IyZW9Bc0VueWNJNXJHTkMrZ2JIa2hhZmlTMDNnOTNKVFVQdWZ6VzlVK2lUM0xYTEpQeE1Hc3BGNjlSOVg4MmpRWHpyU0laSS94a2plYTBHSmdIMWdmUklFL1MvbXd0Y1ptRDJFak1mWW5ScS8yTzdmdGdGZWZBMHFXVXJWS25QKzBMMG9SVmdSaVY4cTdWZi9FbkExSlRXcHpKellkclRxbjcwYW9TSjB1ZGlycUZoYjdXTWp5dC9SS0o5Vlk5b1lPeDNPSEpGZ1dXRnNZTzhtYUN4cTQ3NzBDREN0Zi9qTkVSMHZUZjBtSUltNVpkTWczeFAvckZRTENSZjRuNG9EQjRyOUxkV2YvQ1U5V2RWMmRQRlFJTy90TlhLU0VqNHFCMlc1WFdKWUszTFRCZFNpWEN0SllMUWpxNldLUDZFL2RFci9waDVLUXlIcEdMV1Y0UkR2NXk4cHA1REFoMHNwVWVIbGhpdCttdms4anRWUXl4bXZsdS9lVko2T3grYU9VZ2NMUzdlczU0cWJNdU1hckw1WDJ0aUNMQUlkdDAvYXVTZmd4eUYyMHVZSzY0Q2EzRjhvVzczR09YREZ4eG5wc2tQZkg4aTFhZExySjlXSEhZSnc0L3FDUC90RmFpK3R6RjdVZTlWZlArbiIsIm1hYyI6IjNiMzBjNWNjYzQ1Y2ZhOGFjZjNiMWFjN2VjMzNkZWFhM2IwYjExN2Q4ODA5YmExZWNmNjJmMzlmNjM5ZTJiZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+