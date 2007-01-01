Ещё один педагог из Козельского района вышел в финал всероссийской премии

Глава администрации Козельского района Елена Слабова в среду, 2 июля сообщила о еще одном претенденте на участие во Всероссийской премии «Новая философия воспитания».

Фото: Глава администрации Козельского района Елена Слабова

Номинантом стала учитель начальных классов из деревни Дешовки Раиса Макарова. Её кандидатуру выдвинули ученики и коллеги за значительный вклад в воспитание детей на основе традиционных ценностей.

В рамках конкурса Раиса Викторовна разработала и провела патриотическое мероприятие, посвящённое 80-летию Победы. Её работа победила в региональном этапе в номинации «Сердце Орлят», что позволило ей выйти на федеральный уровень премии.

Теперь педагог представит Калужскую область на всероссийском этапе, вместе со своим коллегой Иваном Гришачевым, советником директора козельской школы №4.