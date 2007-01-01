Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование Калужским осужденным ИК-7 вручили школьные аттестаты
Образование

Калужским осужденным ИК-7 вручили школьные аттестаты

В исправительной колонии №7 УФСИН России по Калужской области состоялось вручение аттестатов.
Ольга Володина
02.07, 17:24
0 544
фото: УФСИН России по Калужской области
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Пятнадцать осужденных, окончивших 11-й класс, и три выпускницы 9-го класса получили документы о среднем и неполном среднем образовании. На церемонии присутствовал директор школы №3 им. Г.В. Зимина Валерий Бунеев, который поздравил выпускников и отметил их ответственный подход к экзаменам.

Бунеев также поблагодарил сотрудников воспитательного отдела колонии за помощь в организации учебного процесса. Он рассказал, что выпускники получили аттестаты нового образца с QR-кодом, который защищает документ от подделки и упрощает его восстановление в случае утери.

Заместитель начальника колонии Ольга Сидорова и начальник отдела по воспитательной работе Ирина Рубенкова поздравили осужденных и пожелали им продолжить образование в колледжах или вузах.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldhaE1hWWt2NG45bzc0aXhVSEc5alE9PSIsInZhbHVlIjoiNUttVWkxQk9TSytBaEQzVWRENVFKV3ZieVE0TUkzbDhQZExmcGVodVU2NEFuMmM1UHl3QzVOVytidktrcE5PRVRMNkJUSTdMdjVYaWI4dTd5aXRWTCtsM0RMSStzRUFUTHFYeVhDRGpaODB6N1NEc1pSdjUwbnRYYlI4RUNKTGVCM1Z4cmw2SzBxNGxHWkxsZ1dWNnNZVXBJUnc2TG9WN2V6bDVlWGQ5U1p1SmF4c1NDZHRHdHo4M3RuRzdBWElFS2FTYkhraUhhZDBQNlRPQ0V0QUhIUW05UTNIQUlnNE8rdkRaSFluZU90ZHpHdXJSazJOQ2RBRGlrQUNCV1lYdU1Md0FtcTRlajRlSVIrU2FxYkl3cytMQm40SUl0VDAzN3lyRU9NNkJ2TjdtTnhQd2diNVV0Yk95QkhzZzhxelZHeHJNWTJJYXVRZlRpYlhHb2l0Vm5ZcFRiYU0zSFlCSjMxR0NRdDNvMUZWNDY1SkNrRjFMa2hGaUhTb2M1YUQ3V1huMGR1RWFFNzBWRmpRdUNiRENSZ2l5YXEveXhrMHEwemxsekQ4OEViS1VlMFQ4OElDaEdjNDUxbE1sb0pYSiIsIm1hYyI6IjU2ZGY2MjcwYzY1ZWUzODZkZDM4MjZkMzQ1YmJhZjU4NDQ5NTJlNDZmYzQwODI2NWY1ODFkZmIyNGYyNTYxMWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFsQW9iRERCOTZoR2R5YVdhUjZ0bXc9PSIsInZhbHVlIjoiT1kvNWhSeDdWaFRwNEFLbElYZTJ2SnpBOGViTFQxZ0wzaEdabC9zTS91bmgvUHBRSmtiZjNpUkYxZVBOek5DK2JPNDJIV0dZZFJadGcvZXlvT3VQc3N4QXFhZXhnK1NkRG8wWnVETFA0WEFoNDNpNkowa2wzTHg2UGhoVjVWaDliSEtxQWx5WWtKSUEwbEJnenFSTTdyMUF1MVdFWVE4dVVMYUQyVElzU1RuMWx1V3hhVitzZE1mOE9ZZ2Y3bHVjY0k4QXkzRnk2WVIyZ0hsOXhXY0dsZmFqd3FTYk5TbnIwQnU0ZWhaSCs3d0xZRE5TMmZObVFyV2V0bU5hVjcyZERmcHZKU1ZwT2dMeXdHemxObHN2a09oRmdPYThVTGZKSXUvRVZjNG8wZmlUcEZMSk9aQXhSVVB5bHhodi96VzJsazRiMlZUdEdsOUM3MmZWOHpFdldhTml0aHR3TGxyUHlxSVM0eDFJUWVWS0VKY1FVRDRkVmpyY0NXQ2JnOWZ4YS9lSVJtZ25xMHhwTkFHcll2ZUpxOE9rZFZ5Tm5hY3lpRXVyNVQwYnVmZllRWnptUU1HSjdBSXFyTjhwbFdOTTcxVWtzaWxqMVR0NzZ3SDlIWEFETUFIU0c0NithUE9KQnYwWlFjelB6UkFaNE8rUXIrMUxrejdnZFNFdmo5Tk5Hb2NYaStsa0xkVEVZWFg3MnU5cExmaER6enJ0UmxYSnQwNzgwSnBxK2gzRWdiRmNQTzhmTHorVlpZVkE0U0ZEdDY0MVFNM1hEc2lyWExwclZYNklvTE1SSnd0S2NXYmYwZ2FhV3k1dnNaVDlhTS9XeFZBK0FiZ3R4QUJEL2FOVCIsIm1hYyI6ImRkZjVmNzUyNzVjYzdjNzNhMTE1Yjg5ZGViMDZmZGMyOTNiY2E4ZjM5YThiNjI4OGU0NTlmMTYxNjZiMTliNzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+