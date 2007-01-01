Калужским осужденным ИК-7 вручили школьные аттестаты

В исправительной колонии №7 УФСИН России по Калужской области состоялось вручение аттестатов.

фото: УФСИН России по Калужской области

Пятнадцать осужденных, окончивших 11-й класс, и три выпускницы 9-го класса получили документы о среднем и неполном среднем образовании. На церемонии присутствовал директор школы №3 им. Г.В. Зимина Валерий Бунеев, который поздравил выпускников и отметил их ответственный подход к экзаменам.

Бунеев также поблагодарил сотрудников воспитательного отдела колонии за помощь в организации учебного процесса. Он рассказал, что выпускники получили аттестаты нового образца с QR-кодом, который защищает документ от подделки и упрощает его восстановление в случае утери.

Заместитель начальника колонии Ольга Сидорова и начальник отдела по воспитательной работе Ирина Рубенкова поздравили осужденных и пожелали им продолжить образование в колледжах или вузах.