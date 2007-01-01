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Образование

Педагог из Козельска вышел в финал всероссийского конкурса

Дарья Джуманова
02.07, 14:16
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Иван Гришачев, советник директора козельской школы №4, вошел в число номинантов IV Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания». Об этом рассказала глава местной администрации Елена Слабова в среду, 2 июля.

Ранее он успешно прошел региональный отбор, представив собственную методическую разработку. Его проект был признан лучшим в номинации «Навигатор детских открытий». Теперь Гришачеву предстоит участие в федеральном этапе конкурса, который состоится осенью – с 3 сентября по 15 октября. 

Примечательно, что кандидатуру Ивана Павловича выдвинули не коллеги или руководство, а его воспитанники – те, ради кого он ежедневно вкладывает силы в свою работу.

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