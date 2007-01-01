Стобалльники Калуги здесь все: Софья, Стёпа, Катя, а Дюши Метёлкина нет
Сегодня, 28 июня, в Калуге пройдут выпускные вечера. И мы решили, что страна должна знать не только своих героев, но и тех, кто только делает свои первые шаги в этом направлении.
А именно – самых умных выпускников.
Потому запросили у министерства образования региона список всех, кто получил сто балов на ЕГЭ.
Министерство любезно предоставило его, но помощник министра образования Михаил МОРОЗОВ попросил особо отметить, что он не окончательный, и еще может пополниться новыми именами.
- Уже после выпускных, в начале июля, пройдут экзамены в резервные дни, - говорит Морозов. – Экзамены будут сдавать те, кто по уважительной причине не смог сделать это в основной день. Также его смогут пересдать те, кого не устроила первая оценка.
Таким образом, число стобалльников в Калужской области имеет все шансы вырасти. Ну а пока список трех десятков самых умных вчерашних старшеклассников, выглядит так:
- Екатерина Бачурина, МБОУ Гимназия г.Обнинска - Химия
- Виктория Беднякова, МБОУ Гимназия г.Обнинска - Химия
- Полина Бородина, МБОУ Гимназия г.Обнинска - Русский язык / Информатика
- Ксения Буряева, МБОУ «Гимназия №19» г.Калуги - Физика
- Вячеслав Глинкин, МБОУ «Гимназия №24» г.Калуги - Информатика
- Ульяна Журавлева, МБОУ «СОШ №6» г.Калуги - Химия
- Александр Иванашко, МБОУ «СОШ №46» г.Калуги - Информатика
- Алевтина Иванова, МБОУ «СОШ №51» г.Калуги - Химия
- Алиса Ионенко, МБОУ Гимназия г.Обнинска - Химия
- Владислава Киреева, МБОУ «СОШ №17» г.Калуги - Химия
- Анастасия Колбанова, МБОУ «СОШ «Технический лицей» г.Обнинска - Литература
- Анастасия Красавина, МБОУ «Лицей №36» г.Калуги - Русский язык
- Евгений Ладин, МБОУ «СОШ №44» г.Калуги - Химия
- Полина Ляшко, МКОУ «Думиничская СОШ №2» - Химия
- Марина Мартынова, МБОУ «СОШ №3» г.Калуги - Химия / Русский язык / Биология
- Ангелина Мациенок, МБОУ «СОШ №21» г.Калуги - История
- Дарина Меликаева, МБОУ «Лицей ФТШ» - Физика
- Софья Погонина, МБОУ Гимназия г.Обнинска - Химия
- Милана Пронкевич, МБОУ «Лицей ФТШ» - Химия
- София Пронкевич, МБОУ «Лицей ФТШ» - Химия
- Юлия Спиридонова, МБОУ Гимназия г.Обнинска - Физика
- Софья Тесник, МБОУ «СОШ №5» г.Калуги - Химия
- Давид Торосян, МБОУ «Лицей №36» г.Калуги - Химия
- Владислав Хохлов, МБОУ «Лицей ФТШ» - Информатика
- Людмила Хуладтаева, МКОУ «СОШ №1» Сухиничи - Химия
- Степан Чебунин, МБОУ «Лицей ФТШ» - Химия
- Максим Чубасов, МБОУ Лицей «Держава» - Химия
- Никита Чуркин, МОУ СОШ №1 Боровска - Химия
- Виктория Чучалина, МБОУ «СОШ №5» г.Калуги - Химия
- Софья Юрасова, МКОУ СОШ №3 Козельска - Химия