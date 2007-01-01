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Новость дня Образование

Стобалльники Калуги здесь все: Софья, Стёпа, Катя, а Дюши Метёлкина нет

Публикуем список выпускников школ Калужской области, которые набрали сто баллов по ЕГЭ.
Сергей ПЕТРОВ
28.06, 08:00
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Сегодня, 28 июня, в Калуге пройдут выпускные вечера. И мы решили, что страна должна знать не только своих героев, но и тех, кто только делает свои первые шаги в этом направлении.

А именно – самых умных выпускников.

Потому запросили у министерства образования региона список всех, кто получил сто балов на ЕГЭ.

Министерство любезно предоставило его, но помощник министра образования Михаил МОРОЗОВ попросил особо отметить, что он не окончательный, и еще может пополниться новыми именами.

- Уже после выпускных, в начале июля, пройдут экзамены в резервные дни, - говорит Морозов. – Экзамены будут сдавать те, кто по уважительной причине не смог сделать это в основной день. Также его смогут пересдать те, кого не устроила первая оценка.

Таким образом, число стобалльников в Калужской области имеет все шансы вырасти. Ну а пока список трех десятков самых умных вчерашних старшеклассников, выглядит так:

  1. Екатерина Бачурина, МБОУ Гимназия г.Обнинска - Химия
  2. Виктория Беднякова, МБОУ Гимназия г.Обнинска - Химия
  3. Полина Бородина, МБОУ Гимназия г.Обнинска - Русский язык / Информатика
  4. Ксения Буряева, МБОУ «Гимназия №19» г.Калуги - Физика
  5. Вячеслав Глинкин, МБОУ «Гимназия №24» г.Калуги - Информатика
  6. Ульяна Журавлева, МБОУ «СОШ №6» г.Калуги - Химия
  7. Александр Иванашко, МБОУ «СОШ №46» г.Калуги - Информатика
  8. Алевтина Иванова, МБОУ «СОШ №51» г.Калуги - Химия
  9. Алиса Ионенко, МБОУ Гимназия г.Обнинска - Химия
  10. Владислава Киреева, МБОУ «СОШ №17» г.Калуги - Химия
  11. Анастасия Колбанова, МБОУ «СОШ «Технический лицей» г.Обнинска - Литература
  12. Анастасия Красавина, МБОУ «Лицей №36» г.Калуги - Русский язык
  13. Евгений Ладин, МБОУ «СОШ №44» г.Калуги - Химия
  14. Полина Ляшко, МКОУ «Думиничская СОШ №2» - Химия
  15. Марина Мартынова, МБОУ «СОШ №3» г.Калуги - Химия / Русский язык / Биология
  16. Ангелина Мациенок, МБОУ «СОШ №21» г.Калуги - История
  17. Дарина Меликаева, МБОУ «Лицей ФТШ» - Физика
  18. Софья Погонина, МБОУ Гимназия г.Обнинска - Химия
  19. Милана Пронкевич, МБОУ «Лицей ФТШ» - Химия
  20. София Пронкевич, МБОУ «Лицей ФТШ» - Химия
  21. Юлия Спиридонова, МБОУ Гимназия г.Обнинска - Физика
  22. Софья Тесник, МБОУ «СОШ №5» г.Калуги - Химия
  23. Давид Торосян, МБОУ «Лицей №36» г.Калуги - Химия
  24. Владислав Хохлов, МБОУ «Лицей ФТШ» - Информатика
  25. Людмила Хуладтаева, МКОУ «СОШ №1» Сухиничи - Химия
  26. Степан Чебунин, МБОУ «Лицей ФТШ» - Химия
  27. Максим Чубасов, МБОУ Лицей «Держава» - Химия
  28. Никита Чуркин, МОУ СОШ №1 Боровска - Химия
  29. Виктория Чучалина, МБОУ «СОШ №5» г.Калуги - Химия
  30. Софья Юрасова, МКОУ СОШ №3 Козельска - Химия

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