Стобалльники Калуги здесь все: Софья, Стёпа, Катя, а Дюши Метёлкина нет

Публикуем список выпускников школ Калужской области, которые набрали сто баллов по ЕГЭ.

Сегодня, 28 июня, в Калуге пройдут выпускные вечера. И мы решили, что страна должна знать не только своих героев, но и тех, кто только делает свои первые шаги в этом направлении.

А именно – самых умных выпускников.

Потому запросили у министерства образования региона список всех, кто получил сто балов на ЕГЭ.

Министерство любезно предоставило его, но помощник министра образования Михаил МОРОЗОВ попросил особо отметить, что он не окончательный, и еще может пополниться новыми именами.

- Уже после выпускных, в начале июля, пройдут экзамены в резервные дни, - говорит Морозов. – Экзамены будут сдавать те, кто по уважительной причине не смог сделать это в основной день. Также его смогут пересдать те, кого не устроила первая оценка.

Таким образом, число стобалльников в Калужской области имеет все шансы вырасти. Ну а пока список трех десятков самых умных вчерашних старшеклассников, выглядит так: