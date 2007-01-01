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Президент России отметил заслуги калужских учителей высокой наградой

В Калужской области два педагога получили государственное признание за свой труд.
Ольга Володина
25.06, 10:49
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Слева-направо: Ирина Головашкина, Татьяна Жарова
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Согласно указу Президента России Владимира Путина, звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Ирине Головашкиной, преподавателю английского языка из калужской гимназии №24, и Татьяне Жаровой, учителю физики Тарусской средней школы №1.

Это почетное звание вручается наиболее опытным и талантливым педагогам страны, которые внесли значительный вклад в развитие системы образования.

Критериями для награждения являются высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и достижения в обучении и воспитании подрастающего поколения.

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