Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование Калужские школы искусств обновят оборудование на 32 миллиона рублей
Образование

Калужские школы искусств обновят оборудование на 32 миллиона рублей

23.06, 14:01
0 428
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В 2025 году Калужская область выделит 32 миллиона рублей на оснащение детских школ искусств. Большая часть средств – 30,7 миллиона рублей – поступит из федерального бюджета, как сообщила заместитель губернатора Валентина Авдеева.

На эти средства приобретут музыкальные инструменты, учебные материалы и современное оборудование для нескольких учреждений региона. В перечень вошли детская школа искусств в Кременках, две школы Кировского района, а также учреждения в Боровске, Воротынске и Товаркове. Дополнительно средства направят на оснащение культурного центра в поселке Воротынск.

Данные мероприятия проводятся в рамках федеральной программы Семейные ценности и инфраструктура культуры, которая является составной частью национального проекта "Семья". Это позволит создать более комфортные условия для творческого развития юных жителей области.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
67%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZTU2czSVVzV253M3dsZFAzNjBldnc9PSIsInZhbHVlIjoiN2lTMWdBdVZZL1RPbk4zU1NheERFejMrSHh5STZzVGMvZmQwb2ZUVlJJcW9tVHBvbUhPNmJZRHFmaDZCRjRKcDlwdFZyU2J4QjA5TG8xVHJ0TjhHZVE4WlFDTHFQU1dQcHhEazBkWEc0NEZJTHI0MWNFYjB1Z3lUTU1TTnM0QlZXVWY3ZldZY29IRlk1MXlBMDFzcWdhL2tOOUdTY2pCZjFuZVBINUtIU0JuTEdWQ1dvbHdDdktNMGtrcUlHOEpsMmNUTjIrKy9kTVpjNmppV1BULzI2Z0NDYThVdmFieU02U3hlblU2MDhTZzFTREhzZU9QejB4SzNPN3BKR1ZYQ1UwV2dBV2JQZ1VtM1huVUtXRDJwcVAzOWpKcHBaTTVVZmRwVkRMYS9PZUw1ZlhOajZnV3p6Z3lYS052ZXhzSHBLYXZqc2NTNzVYbDR4cWZOTWo2ejBsTkczUFBSa2JldlR3R0srTWxHd2x0dTg1TjZvZ1VhbUV3S1pYSis5akJxSlhJVzgzcFdXd3VhV0d4dlBPS2NEUFY0ZDFiSDdqRW9PRFEzR3JWUTV5Rnpkdm5yL1ozVVl6SDJaKzg0VVlCLyIsIm1hYyI6IjRkZDg1NjQ4YWY4ODAwYWU5YjNkOWM0YjA5YjYwNzkyYzQxNzY5YWZiMTIxYTI5YmFjY2Y0NDkwNjE4NGQwYWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdndUVXNkhlQWh6ZUFONW43K1laN3c9PSIsInZhbHVlIjoiTURZdWpUNWdWd0wvUTB3empNeDBZT3k0NDZPdmcyVUdqQ05NcVNONS81cUhEUjUwN0V6anJ0S20rMm93Mk80YmkrekRJYUhSMFErYUNwQnV1bldodlFmb3FaUURDOGV1QXEwQzlDdnIxL2x0cGZzdVk1OWxLYnA1Q1gzTWdPdWRyTUQzeDkzZ3RGS0NGRWkwMTJZcXROa1AvRXR1ZnpkaVpQcEI0eTFIRGlIVE5NM3pTTjlZK3h1R0YzdkRMQ0JkSEtUc0graWY4VHg2c1pGSGgwNnVJZWZjZ3NYa3dZdUs0alg0Z1pzYkVvemR6WXRWbzUrZ3RDdlhtVEM4RGZrM0dSS3BxZmRMK1dJRVdsa0Y0S25yaHpBRWpvWTZqT09DaEpUR2VDUHR0cjNwcmZ6WVhhTElOTXYvd3MyN3lLWGhIczdEY2N6YjJmc3dWVkdGMlFZS09teElQVFczTVMwTVRwOGdlY29iYjhiTW1kR2NOOVA5MUZPK3I3c1VjdkowU29BNWpIWnA4bXRhZm1CTitqUEhGeVgrRlRVL1lqS1YxNnZJVFlVM3BsSXQ2UTdVWmRnWm1jbEI1bDFUY3kvNld3YmN5QjVMbGNmeThia200azRpUVZwaXZ3bkJvYkdxbzBJQVNyRmpkM1BzNTV5MHpqZlZkc3VJRUozSm0zRDFIbC9qTkVPTnhJV3lwdkpuTW5GMy8wTFdpWW9GM2NGeWxaU0lEeDZLVTF2SFZBOGl1TkpBT2pleWlpVWllOTdHNmJPa3ZvdFpMY29HS2ZSUmZ6VGJwVmxPSFVkOVdROHBWZ0FQNzZrVDBXdkJyaUN0NFdTT3Q2eVluRmtMcGVyZSIsIm1hYyI6ImY0YzAwNWM1ZTk3N2YyODQ5NTk4MjJlMWE3ZGJkNGRjYWFmNWFjYThjYTcxZGE3MGQ0OGJkNDM3OTU3NGNiOGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+