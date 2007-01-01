Калужские школы искусств обновят оборудование на 32 миллиона рублей

В 2025 году Калужская область выделит 32 миллиона рублей на оснащение детских школ искусств. Большая часть средств – 30,7 миллиона рублей – поступит из федерального бюджета, как сообщила заместитель губернатора Валентина Авдеева.

На эти средства приобретут музыкальные инструменты, учебные материалы и современное оборудование для нескольких учреждений региона. В перечень вошли детская школа искусств в Кременках, две школы Кировского района, а также учреждения в Боровске, Воротынске и Товаркове. Дополнительно средства направят на оснащение культурного центра в поселке Воротынск.

Данные мероприятия проводятся в рамках федеральной программы Семейные ценности и инфраструктура культуры, которая является составной частью национального проекта "Семья". Это позволит создать более комфортные условия для творческого развития юных жителей области.