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Новость дня Образование

Калужская выпускница сдала два ЕГЭ на 100 баллов

Дмитрий Ивьев
20.06, 08:38
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Марина Мартынова – пока единственная такая участница экзаменов в нынешнем году, сообщили 20 июня в управлении образования Калуги.

Марина училась в школе №3. Максимального результата ей удалось добиться по русскому языку и химии.

Как отмечают в управлении образования, за все годы обучения у девушки не было ни одной четверки в четвертях.

Калужанка становилась призером муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии и биологии, дважды призером конкурса «Химики будущего».

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