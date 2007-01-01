Калужская выпускница сдала два ЕГЭ на 100 баллов
Марина Мартынова – пока единственная такая участница экзаменов в нынешнем году, сообщили 20 июня в управлении образования Калуги.
Марина училась в школе №3. Максимального результата ей удалось добиться по русскому языку и химии.
Как отмечают в управлении образования, за все годы обучения у девушки не было ни одной четверки в четвертях.
Калужанка становилась призером муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии и биологии, дважды призером конкурса «Химики будущего».