В Мосальске проходит капитальный ремонт школы
В Мосальске проходит капитальный ремонт школы
Работы в школе №2 ведутся в рамках государственной программы «Развитие образования». Об этом в понедельник, 16 июня, сообщил глава администрации Мосальского района Алексей Кошелев.
- В настоящее время строительная компания приступила к отделке фасада здания, - прокомментировал он. - Еженедельно осуществляется контроль выполненных работ рабочей группой и представителями ГКУ КО «Управление капитального строительства».