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Образование

В Мосальске проходит капитальный ремонт школы

Дмитрий Ивьев
16.06, 10:45
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В Мосальске проходит капитальный ремонт школы

Работы в школе №2 ведутся в рамках государственной программы «Развитие образования». Об этом в понедельник, 16 июня, сообщил глава администрации Мосальского района Алексей Кошелев.

- В настоящее время строительная компания приступила к отделке фасада здания, - прокомментировал он. -  Еженедельно осуществляется контроль выполненных работ рабочей группой и представителями ГКУ КО «Управление капитального строительства».

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