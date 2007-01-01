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Новость дня Образование

Три калужских вуза лидируют в рейтинге трудоустройства выпускников

15.06, 18:22
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Семь учебных заведений Калужской области вошли в ТОП первого Национального рейтинга вузов и колледжей по уровню трудоустройства выпускников. Исследование проводилось Минтрудом России по поручению Президента Владимира Путина и охватило почти 5 тысяч образовательных учреждений страны.

Среди лидеров – Калужский филиал Тимирязевской академии (1 место в сфере сельского хозяйства) и Колледж Обнинского института атомной энергетики МИФИ (1 место в атомной отрасли), сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Также в рейтинг вошли медицинские, технические и транспортные учебные заведения региона.

Уровень трудоустройства выпускников в Калужской области достиг 86,9% – это один из самых высоких в России.

Такой результат стал возможным благодаря системной работе: созданию Технопарка "Профессионалитет", участию в федеральных проектах и тесному взаимодействию колледжей и вузов с предприятиями.

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