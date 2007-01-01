В Калуге обсуждают разработку учебников по истории родного края
Конференция стартовала в среду, 11 июня. Участие в ней принял губернатор Калужской области Владислав Шапша.
- На калужской земле собрались разработчики учебников, по которым историю родного края будут изучать школьники во всей стране. Эксперты, преподаватели, историки, - отметил глава региона. - Эта работа ведется по поручению Президента России при участии Российского военно-исторического общества. Тут важен единый подход. Уверен, славная богатейшая история нашего края будет вдохновлять участников конференции. Зарождение российской государственности. Стратегические победы в Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне. Освоение космоса и мирного атома. Все это связано с нашим любимым регионом.
Шапша заявил, что нельзя допускать переписывания истории.