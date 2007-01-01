В Калуге почти половина старшеклассников использует ИИ для выполнения домашних заданий

Искусственный интеллект становится всё более востребованным среди школьников Калужской области при выполнении домашних работ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом SuperJob и опубликованные 10 июня.

Согласно исследованию, каждый пятый родитель учеников 5-6 классов (21%) уверен, что их ребёнок прибегает к помощи нейросетей. Среди родителей учащихся 7–9 классов такой практикой пользуется каждый третий школьник, а среди старшеклассников - почти половина.

Учителя среднего и старшего звена также отметили рост зависимости учеников от технологий. По данным опроса, 14% педагогов регулярно сталкиваются с работами, выполненными с помощью искусственного интеллекта, и пытаются бороться с этим явлением. Один из способов выявления - дополнительные вопросы по теме или решение аналогичных задач на уроке. В некоторых случаях нейросети предлагают алгоритмы решения математических задач, которые не изучались в рамках школьной программы.

Некоторые преподаватели признают целесообразность использования ИИ, обучая школьников правильно взаимодействовать с ним: например, использовать технологии для поиска информации или составления плана сочинения. При этом 28% опрошенных учителей заявили, что пока не имеют чёткого понимания, как предотвратить бездумное списывание с нейросетей, а ещё 30% отметили, что подобная ситуация с учениками пока не возникала.

Эксперты указывают, что цифровизация образования требует новых подходов к организации учебного процесса и контроля знаний, чтобы сохранить образовательную эффективность в условиях стремительного развития технологий.