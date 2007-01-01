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Образование

В Калуге почти половина старшеклассников использует ИИ для выполнения домашних заданий

Дмитрий Ивьев
10.06, 09:21
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Искусственный интеллект становится всё более востребованным среди школьников Калужской области при выполнении домашних работ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом SuperJob и опубликованные 10 июня.

Согласно исследованию, каждый пятый родитель учеников 5-6 классов (21%) уверен, что их ребёнок прибегает к помощи нейросетей. Среди родителей учащихся 7–9 классов такой практикой пользуется каждый третий школьник, а среди старшеклассников - почти половина.

Учителя среднего и старшего звена также отметили рост зависимости учеников от технологий. По данным опроса, 14% педагогов регулярно сталкиваются с работами, выполненными с помощью искусственного интеллекта, и пытаются бороться с этим явлением. Один из способов выявления - дополнительные вопросы по теме или решение аналогичных задач на уроке. В некоторых случаях нейросети предлагают алгоритмы решения математических задач, которые не изучались в рамках школьной программы.

Некоторые преподаватели признают целесообразность использования ИИ, обучая школьников правильно взаимодействовать с ним: например, использовать технологии для поиска информации или составления плана сочинения. При этом 28% опрошенных учителей заявили, что пока не имеют чёткого понимания, как предотвратить бездумное списывание с нейросетей, а ещё 30% отметили, что подобная ситуация с учениками пока не возникала.

Эксперты указывают, что цифровизация образования требует новых подходов к организации учебного процесса и контроля знаний, чтобы сохранить образовательную эффективность в условиях стремительного развития технологий.

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