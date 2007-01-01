В Полотняном Заводе провели «Пушкинский диктант» в необычном формате

В День русского языка в знаменитом Доме Щепочкина в Полотняном Заводе состоялась международная просветительская акция «Пушкинский диктант». Об этом сообщил глава министерства образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

Историческое здание усадьбы, которое в прошлом веке служило местом для Полотняно-Заводской школы №1, теперь хранит выставку, посвященную истории этого учебного заведения. В этот день оно открыло свои двери для участников акции, среди которых была замечена лидер Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова.

В 2023 году организаторы решили отойти от традиционных форматов тестов или викторин, предложив участникам интерактивную групповую игру. Её основу составили стихотворения Александра Пушкина, которые нужно было не только прочитать, но и проанализировать их исторический контекст.

- Творчество Пушкина – это фундамент русской культуры, – подчеркнул Александр Аникеев.

Дом Щепочкина, где прошла акция, является ярким примером русского архитектурного классицизма. Благодаря реставрации, проведенной под руководством губернатора Калужской области Владислава Шапши, здание было приведено в порядок и с начала 2024 года начало принимать гостей. Работа по восстановлению усадьбы получила высокую оценку министра культуры России Ольги Любимовой.