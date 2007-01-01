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Образование

В Калуге продолжается ремонт двух школ по нацпроекту

Дмитрий Ивьев
04.06, 12:34
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Работы ведутся в школах №2 и №33, рассказал 4 июня городской голова Дмитрий Денисов.

Оба здания обновляются в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» по федеральной программе.

Ремонт должен быть закончен к 1 сентября, и подрядчики заверили градоначальника, что успеют к сроку.

Особое внимание в школе №2 Дмитрий Денисов поручил уделить системе вентиляции в спортивном зале.

А работы в школе №33 на контроле держит и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Жители Шопино на личном приеме поблагодарили главу региона за долгожданный ремонт и рассказали, что шесть педагогов школы, когда-то сами ее закончили.

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