В Калуге продолжается ремонт двух школ по нацпроекту
Работы ведутся в школах №2 и №33, рассказал 4 июня городской голова Дмитрий Денисов.
Оба здания обновляются в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» по федеральной программе.
Ремонт должен быть закончен к 1 сентября, и подрядчики заверили градоначальника, что успеют к сроку.
Особое внимание в школе №2 Дмитрий Денисов поручил уделить системе вентиляции в спортивном зале.
А работы в школе №33 на контроле держит и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Жители Шопино на личном приеме поблагодарили главу региона за долгожданный ремонт и рассказали, что шесть педагогов школы, когда-то сами ее закончили.