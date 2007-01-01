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Образование

В Калужской области запустили канал для поиска учителей

Дмитрий Ивьев
02.06, 10:00
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В понедельник, 2 июня, об этом сообщили министр образования и науки региона Александр Аникеев.

В Telegram появился канал министерства «Здесь нужен учитель».

- Будем регулярно давать актуальную информацию по учительским вакансиям, чтобы школы нашего региона могли быстро найти в свои команды профессионалов, - пояснил Аникеев. - Лето - традиционный период кадровых обновлений и перестановок.

В частности, в поисках кадров находится школа №18 Обнинска.

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