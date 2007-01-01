В Калужской области запустили канал для поиска учителей
В понедельник, 2 июня, об этом сообщили министр образования и науки региона Александр Аникеев.
В Telegram появился канал министерства «Здесь нужен учитель».
- Будем регулярно давать актуальную информацию по учительским вакансиям, чтобы школы нашего региона могли быстро найти в свои команды профессионалов, - пояснил Аникеев. - Лето - традиционный период кадровых обновлений и перестановок.
В частности, в поисках кадров находится школа №18 Обнинска.