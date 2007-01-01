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Образование

Шапша поздравил участников конкурса «Губернаторский дневник»

Дмитрий Ивьев
29.05, 16:14
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Как мы уже рассказывали, церемония награждения состоялась 29 мая.

Школьников поздравил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Совместно с медиахолдингом «Комсомольская правда» - Калуга» при поддержке калужских компаний уже несколько лет проводим акцию «Губернаторский дневник». Для участия в конкурсе школьникам нужно получать «пятёрки» в течение четвёртой четверти, - отметил глава региона. - В этом году на конкурс поступило около 300 заявок из городов и районов области. Победителями стали 30 школьников со 2 по 11 класс, набравшие наибольшее число отличных оценок. Кстати, одиннадцатиклассник Роман Чекмарев из Калуги уже трижды среди лучших из лучших.

Шапша заявил, что это хороший проект.

- Да, оценки - не самое главное. Однако конкурс стимулирует учеников лучше изучать школьные предметы, активно отвечать на уроках. И в целом - ставить высокие цели и добиваться их. Это важный шаг к будущим, взрослым, успехам., - подчеркнул губернатор. - Мои поздравления победителям. Так держать! Выпускникам - удачи на экзаменах, всем школьникам - хорошо отдохнуть на каникулах, чтобы с новыми силами – к новым знаниям.

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калужская область губернаторский дневник
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