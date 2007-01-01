Кто победил в конкурсе «Губернаторский дневник - 2025» в номинации 10-11 классы

Список номинантов образовательного конкурса медиахолдинга «Комсомольская правда - Калуга».

Завершаем публиковать списки номинантов образовательного конкурса «Губернаторский дневник», который медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» при поддержке администрации губернатора Калужской области провел в этом году уже в третий раз.

В этом году в этой номинации победителями стали восемь старшеклассников.

Публикуем их список:

Чекмарев Роман 11 класс Моторин Глеб, 10 класс Донцова Анастасия, 11 класс Деброва Елизавета, 10 класс Полудненко Елизавета, 10 класс Чучалина Виктория 11 класс Кузнецов Егор, 11 класс Трященко Елизавета, 10 класс

Посмотреть список номинантов среди учеников 2-4 классов можно здесь, а среди учеников 5-9 классов – здесь.

Губернатор Владислав Шапша из-за срочных дел в Москве не смог посетить церемонию, но передал свои поздравления.

Репортаж с церемонии чествования лучших из лучших отличников региона, читайте в пятницу, 30 мая, на нашем сайте и в среду, 4 июня, в свежем номере «Калужского перекрестка».