Кто победил в конкурсе «Губернаторский дневник - 2025» в номинации 10-11 классы
Список номинантов образовательного конкурса медиахолдинга «Комсомольская правда - Калуга».
Завершаем публиковать списки номинантов образовательного конкурса «Губернаторский дневник», который медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» при поддержке администрации губернатора Калужской области провел в этом году уже в третий раз.
В этом году в этой номинации победителями стали восемь старшеклассников.
Публикуем их список:
- Чекмарев Роман 11 класс
- Моторин Глеб, 10 класс
- Донцова Анастасия, 11 класс
- Деброва Елизавета, 10 класс
- Полудненко Елизавета, 10 класс
- Чучалина Виктория 11 класс
- Кузнецов Егор, 11 класс
- Трященко Елизавета, 10 класс
Посмотреть список номинантов среди учеников 2-4 классов можно здесь, а среди учеников 5-9 классов – здесь.
Губернатор Владислав Шапша из-за срочных дел в Москве не смог посетить церемонию, но передал свои поздравления.
Репортаж с церемонии чествования лучших из лучших отличников региона, читайте в пятницу, 30 мая, на нашем сайте и в среду, 4 июня, в свежем номере «Калужского перекрестка».