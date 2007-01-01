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Новость дня Образование

Кто победил в конкурсе «Губернаторский дневник - 2025» в номинации 5-9 классы

Список победителей образовательного конкурса медиахолдинга «Комсомольская правда - Калуга».
29.05, 15:45
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Как мы уже писали, в Калуге прошла церемония награждения победителей образовательного конкурса, организованного медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга» при поддержке администрации губернатора Калужской области «Губернаторский дневник».

Ранее мы опубликовали список номинантов среди учеников 2-4 классов, а сейчас пришла очередь школьников 5-9 классов:

  1. Ручкина Алиса, 6 класс
  2. Кацапова Анна, 6 класс
  3. Узун Елена, 6 класс
  4. Терехин Александр, 7 класс
  5. Азарова София, 7 класс
  6. Троцюк Александра, 6 класс
  7. Ковяров Иван, 7 класс
  8. Вагапова Раяна, 6 класс
  9. Гуща Ксения, 5 класс
  10. Коваленко Даниил, 5 класс.

Напомним, из 122 350 школьников Калужской области свои отчеты об успеваемости прислали порядка трехсот отличников. Победителями стали те из них, кто набрал наибольшее количество пятерок за последнюю четверть учебного года.

И конкуренция здесь была жаркой - не все, кто набрал сто пятерок, вошли в число лучших из лучших.

Скоро мы опубликуем списки победителей среди старшеклассников, а репортаж с церемонии награждения читайте на нашем сайте в пятницу, 30 мая, и в газете «Калужский перекресток» 4 июня.

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