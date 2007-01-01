Кто победил в конкурсе «Губернаторский дневник - 2025» в номинации 5-9 классы

Список победителей образовательного конкурса медиахолдинга «Комсомольская правда - Калуга».

Как мы уже писали, в Калуге прошла церемония награждения победителей образовательного конкурса, организованного медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга» при поддержке администрации губернатора Калужской области «Губернаторский дневник».

Ранее мы опубликовали список номинантов среди учеников 2-4 классов, а сейчас пришла очередь школьников 5-9 классов:

Ручкина Алиса, 6 класс Кацапова Анна, 6 класс Узун Елена, 6 класс Терехин Александр, 7 класс Азарова София, 7 класс Троцюк Александра, 6 класс Ковяров Иван, 7 класс Вагапова Раяна, 6 класс Гуща Ксения, 5 класс Коваленко Даниил, 5 класс.

Напомним, из 122 350 школьников Калужской области свои отчеты об успеваемости прислали порядка трехсот отличников. Победителями стали те из них, кто набрал наибольшее количество пятерок за последнюю четверть учебного года.

И конкуренция здесь была жаркой - не все, кто набрал сто пятерок, вошли в число лучших из лучших.

Скоро мы опубликуем списки победителей среди старшеклассников, а репортаж с церемонии награждения читайте на нашем сайте в пятницу, 30 мая, и в газете «Калужский перекресток» 4 июня.