Кто победил в конкурсе «Губернаторский дневник - 2025» в номинации 5-9 классы
Как мы уже писали, в Калуге прошла церемония награждения победителей образовательного конкурса, организованного медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга» при поддержке администрации губернатора Калужской области «Губернаторский дневник».
Ранее мы опубликовали список номинантов среди учеников 2-4 классов, а сейчас пришла очередь школьников 5-9 классов:
- Ручкина Алиса, 6 класс
- Кацапова Анна, 6 класс
- Узун Елена, 6 класс
- Терехин Александр, 7 класс
- Азарова София, 7 класс
- Троцюк Александра, 6 класс
- Ковяров Иван, 7 класс
- Вагапова Раяна, 6 класс
- Гуща Ксения, 5 класс
- Коваленко Даниил, 5 класс.
Напомним, из 122 350 школьников Калужской области свои отчеты об успеваемости прислали порядка трехсот отличников. Победителями стали те из них, кто набрал наибольшее количество пятерок за последнюю четверть учебного года.
И конкуренция здесь была жаркой - не все, кто набрал сто пятерок, вошли в число лучших из лучших.
Скоро мы опубликуем списки победителей среди старшеклассников, а репортаж с церемонии награждения читайте на нашем сайте в пятницу, 30 мая, и в газете «Калужский перекресток» 4 июня.