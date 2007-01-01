Кто победил в конкурсе «Губернаторский дневник - 2025» в номинации 2-4 классы

Публикуем список номинантов образовательного конкурса.

Как мы уже писали, в четверг, 29 мая, в Калуге наградили учеников школ, победивших в образовательном конкурсе медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» при поддержке администрации губернатора Калужской области «Губернаторский дневник».

Лучших из лучших школьников региона лично Владислав Шапша в этом году поздравить не смог. Как пояснил министр образования Калужской области Александр Аникеев, передавший детям теплые слова от губернатора, главу региона срочно вызвали в Москву, и он физически не успевал вернуться в Калугу ни к началу церемонии, ни к ее концу.

Однако дипломы с напутственными словами от Владислава Шапши и подарки от партнеров образовательного конкурса были вручены победителям, несмотря ни на какие форс-мажоры.

Мы хотим поздравить всех участников «Губернаторского дневника» (а на конкурс пришло около трехсот заявок).

В Калужской области 122 350 школьников, а вы – все триста – лучшие из них! Настоящие 300 спартанцев калужского образования!

А номинантами «Губернаторского дневника – 2025» среди учеников 2-4 классов стали:

Андреев Макар, 4 класс Щербаков Артем, 4 класс Алексеев Тимофей, 2 класс Солдаткина Анна, 2 класс Киселев Иван, 2 класс Кузнецова Софья, 2 класс Петровичева Алина, 2 класс Соколова Варвара, 4 класс Бондарева Алиса, 4 класс Масляев Даниил, 4 класс

В ближайшее время мы опубликуем списки победителей среди учащихся 5-9 классов и 10-11 классов.

Подробный отчет с церемонии награждения читайте на нашем сайте в пятницу, 30 мая, и в среду, 4 июня, в газете «Калужский перекресток».