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Образование

Ремонт школы завершается в Кременках

Дмитрий Ивьев
22.05, 14:43
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Ремонт школы завершается в Кременках

Работы велись благодаря участию в региональной программе по модернизации школьных систем образования.

Об этом 22 мая сообщил глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко.

- Школа - это место, где наши дети получают знания и навыки, которые станут фундаментом их будущего, - прокомментировал он. - Для обеспечения комфортного и безопасного учебного окружения, регулярный ремонт школьных помещений является необходимостью.

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