Ремонт школы завершается в Кременках
Ремонт школы завершается в Кременках
Работы велись благодаря участию в региональной программе по модернизации школьных систем образования.
Об этом 22 мая сообщил глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко.
- Школа - это место, где наши дети получают знания и навыки, которые станут фундаментом их будущего, - прокомментировал он. - Для обеспечения комфортного и безопасного учебного окружения, регулярный ремонт школьных помещений является необходимостью.