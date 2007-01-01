В Людиново выбрали новое место для строительства школы

Вариант для обсуждения опубликовал 21 мая глава администрации района Стефан Перевалов.

- Провел анализ реальной потребности в новых учебных местах, - пояснил он. - Нам нужна школа на 550 мест. Оставшаяся потребность закрывается капитальными ремонтами. Она нужна в центре - район 1-й, 2-й, 3-й школы. Пришла в голову нестандартная идея. Но я в нее верю. Мы можем построить новую школу на земельном участке, где сейчас расположена база нашей коммунальной службы. Площадка песко-соляной смеси, гаражи и административный корпус МАУ «Агентство мой город». Да, это дополнительный ресурс на перенос базы, это время.

Рядом находятся музыкальная школа, спортивная школа и площадь Победы.

- Идея требует детальной проработки в части геологии, геодезии, водоохранных зон, согласования с ресурсоснабжающими организациями, - рассказал также Перевалов. - Есть вероятность, что не получится разместить там школу.