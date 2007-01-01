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Образование

В Калуге обсуждают стратегию развития образования

Дмитрий Ивьев
21.05, 17:01
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Мероприятие проходит в Центре опережающей профессиональной подготовки.

Об этом 21 мая сообщил министр образования и науки региона Александр Аникеев.

- В России продолжается формирование Стратегии развития образования до 2036 и с перспективой до 2040 года, - прокомментировал он. - Сейчас во всех регионах проходят масштабные обсуждения положений Стратегии. Каждый регион направляет свои предложения, которые помогут государству справиться с основными вызовами, стоящими перед системой образования. Мы должны учитывать все факторы: мировоззренческие, экономические, демографические, социальные и многие другие.

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