В Калуге обсуждают стратегию развития образования
Мероприятие проходит в Центре опережающей профессиональной подготовки.
Об этом 21 мая сообщил министр образования и науки региона Александр Аникеев.
- В России продолжается формирование Стратегии развития образования до 2036 и с перспективой до 2040 года, - прокомментировал он. - Сейчас во всех регионах проходят масштабные обсуждения положений Стратегии. Каждый регион направляет свои предложения, которые помогут государству справиться с основными вызовами, стоящими перед системой образования. Мы должны учитывать все факторы: мировоззренческие, экономические, демографические, социальные и многие другие.