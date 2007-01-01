«Единая Россия» и Минпросвещения РФ назвали регионы-должники по вводу школ после строительства и капремонта

Однако в большинстве субъектов стройки завершают вовремя.

«Единая Россия» и Минпросвещения РФ провели профильный Всероссийский штаб по реализации программы капремонта и строительства объектов образования. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев обозначил планы на 2025 год и поручил реготделениям усилить контроль за этапами работы.

В этом году в программе участвуют 1277 школ, 142 детских сада и 132 колледжа. Во всех проведут капитальный ремонт, завершить который должны до 1 сентября, сообщает ER.RU.

– Планируется построить 67 школ и 57 детсадов. Конкурсы на строительство школ до сих пор не объявлены в 11 регионах, детсадов – в шести. В отличие от ремонтов, здесь сроки не так горят. Ввод большинства объектов запланирован в 2026-2027 годах. Однако с таких заминок и начинаются отставания по всему комплексу работ, – сказал Владимир Якушев.

Он также отметил, что к контролю работ по капремонту и строительству необходимо привлекать родительскую общественность:

– Изначально закладываются серьёзные проектные решения — как будет выглядеть здание, фасад, каким будет оформление, что сделают с точки зрения сохранения исторической памяти. Поэтому очень важно, чтобы родительская общественность участвовала, подсказывала подрядчикам, как это делает сегодня при проведении капремонта.

Министр просвещения Сергей Кравцов в свою очередь обозначил регионы, которые нарушили сроки ввода школ в эксплуатацию после строительства и ремонта.

– Это Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курская, Новосибирская, Ростовская, Сахалинская области, Ненецкий автономный округ. Также объекты в Башкирии, Приморском и Хабаровском краях, Иркутской, Кировской, Новосибирской областях, которые не завершены с 2022-2023 годов, – перечислил министр.

Еще 17 регионов не завершили контрактование в обозначенный срок – до 20 марта. Они должны пройти процедуру заключения контрактов на проведение ремонтных работ до конца месяца. В ином случае министерство может сократить бюджетное финансирование, но требования к строительству и ремонту объектов сохранятся.

Президентская программа входит в народную программу партии и реализуется с 2019 года. За это время при участии «Единой России» отремонтировали 5000 и построили 1600 школ, возвели порядка 1700 детских садов на 250 тысяч мест. Также при содействии партии регионы начали получать федеральные средства на реализацию программы.

Фото: "Единая Россия", ER.RU