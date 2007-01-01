На капремонт детских садов в Калужской области выделили 112,5 миллиона рублей

В нынешнем году в регионе запланирован капремонт и переоснащение в детских садах «Дружба» в областном центре и «Детский сад № 162» в Сухиничах, рассказала 16 мая министр финансов Калужской области Валентина Авдеева.

На проведение работ выделено 112,5 миллиона рублей, в том числе 108,1 миллиона из средств федерального бюджета.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Поддержка семьи».

Еще шесть дошкольных учреждений региона будут отремонтированы в 2026 году и восемь в 2027. На их модернизацию запланировано выделение 299,6 миллиона и 413,5 миллиона рублей соответственно.