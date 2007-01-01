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Образование

В мосальской школе ремонтируют спортзал

Дмитрий Ивьев
15.05, 08:20
0 258
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Работы идут в школе №2 районного центра, сообщил 15 мая глава местной администрации Алексей Кошелев.

Ремонт выполняется в рамках государственной программы «Развитие образования».

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