Калужский министр рассказал о новых учебниках истории

Сейчас в школах работают по государственным учебникам истории за 10 и 11 класс. Такие же учебники есть и в колледжах.

А с нового учебного по новым учебникам истории будут работать 5-9 классы.

- Даже на уровне обложек можно оценить концептуальность подхода к изложению материала, - прокомментировал 14 мая министр образования и науки региона Александр Аникеев. - На обложке учебника по истории Нового времени за 9 класс: картина Василия Верещагина «Подавление индийского восстания британцами».