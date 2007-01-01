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Образование

Калужский министр рассказал о новых учебниках истории

Дмитрий Ивьев
14.05, 15:32
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Калужский министр рассказал о новых учебниках истории

Сейчас в школах работают по государственным учебникам истории за 10 и 11 класс. Такие же учебники есть и в колледжах.

А с нового учебного по новым учебникам истории будут работать 5-9 классы.

- Даже на уровне обложек можно оценить концептуальность подхода к изложению материала, - прокомментировал 14 мая министр образования и науки региона Александр Аникеев. - На обложке учебника по истории Нового времени за 9 класс: картина Василия Верещагина «Подавление индийского восстания британцами».

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