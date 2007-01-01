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Образование

В Калужской области готовятся к ЕГЭ

Дмитрий Ивьев
14.05, 12:16
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Сдавать экзамен будут 4 453 выпускника, сообщил министр образования и науки региона Александр Аникеев.

В числе самых популярных экзаменов на этот раз профильная математика, которую выбрали 2 236 детей, биология — 1 050 и информатика — 1 015.

Всего экзамен проводится по 15 учебным предметам. В Калужской области выпускники выбрали для сдачи все возможные предметы, кроме испанского языка.

Основной этап сдачи ЕГЭ по всей России начнется 23 мая. А 3-4 июля будет возможность пересдать один предмет.

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