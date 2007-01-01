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Новость дня Образование

«Губернаторский дневник»: осталась неделя до приема заявок

Дмитрий Ивьев
12.05, 14:54
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Напоминаем, что медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» совместно с администрацией губернатора Калужской области проводит образовательный конкурс «Губернаторский дневник».

Третий раз в регионе лучшие ученики школ получат возможность принять награды из рук губернатора.

Документы от участников будут приниматься с 19 по 22 мая.

Участие в акции «Губернаторский дневник» доступно для всех учеников 2-11 классов школ Калужской области. Главное условие — учиться на «отлично» и получать как можно больше пятерок до конца учебного года.

Школьникам, которые решили принять участие в проекте, необходимо стараться получать только высшие оценки. Чем больше пятерок будет в их дневниках, тем выше шансы на победу. По итогам учебного года организаторы акции определят самых успешных участников, которые получат заслуженные награды и признание.

Акция «Губернаторский дневник» — это не просто соревнование за оценки. Это возможность для школьников проявить себя, развить свои способности и получить мотивацию для дальнейшего роста. Для региона это шаг к формированию будущей интеллектуальной элиты, которая будет способствовать развитию Калужской области.

Официальный партнер проекта

Положение о конкурсе можно почитать по ссылке

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