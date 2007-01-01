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Образование

В Калуге назвали победителей конкурса «Я в педагогике нашел своё призвание...»

Дмитрий Ивьев
07.05, 10:32
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В Калуге назвали победителей конкурса «Я в педагогике нашел своё призвание...»

В финал попали 35 педагогов.

Во вторник, 7 мая, министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

  • Наталья Лунева из школы №1 в Людиново стала директором года.
  • Учителем года назван учитель русского языка и литературы Александр Кузьмичёв (школа №1, Боровск).
  • Елена Максимова из детского сада «Алые паруса» в Воротынске признана воспитателем года.
  • Номинацию «Первый учитель» выиграла учитель начальных классов Влада Клыкова (школа №25, Калуга).
  • Лучшим педагогом дополнительного образования стала Надежда Марквальд (Дом детского творчества, с. Барятино).
  • Анна Матюшина из районного центра диагностики в Козельске стала лучшим педагогом-психологом.

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