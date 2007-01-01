В Калуге назвали победителей конкурса «Я в педагогике нашел своё призвание...»
В Калуге назвали победителей конкурса «Я в педагогике нашел своё призвание...»
В финал попали 35 педагогов.
Во вторник, 7 мая, министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.
- Наталья Лунева из школы №1 в Людиново стала директором года.
- Учителем года назван учитель русского языка и литературы Александр Кузьмичёв (школа №1, Боровск).
- Елена Максимова из детского сада «Алые паруса» в Воротынске признана воспитателем года.
- Номинацию «Первый учитель» выиграла учитель начальных классов Влада Клыкова (школа №25, Калуга).
- Лучшим педагогом дополнительного образования стала Надежда Марквальд (Дом детского творчества, с. Барятино).
- Анна Матюшина из районного центра диагностики в Козельске стала лучшим педагогом-психологом.