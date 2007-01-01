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Образование

Школа в Сосенском осталась без окон

Дмитрий Ивьев
06.05, 10:50
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Там активно идут ремонтные работы.

- Полным ходом идут демонтажные работы в школе № 1 имени Героя РФ В.Н. Игнатова в Сосенском, - рассказала 5 мая глава администрации Козельского района Елена Слабова.

В министерстве образования и науки Калужской области пояснили, что планируется оформить стены внутренних пространств креативной инфографикой, используя опыт школы №18 в Обнинске и «школы на Заре» Малоярославца.

- В школе будет обновлен фасад, также идёт ремонт кровли, - отметили также в министерстве.

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