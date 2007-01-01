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Образование

В Людиново школьников перевели на дистант из-за ОРВИ

Дмитрий Ивьев
28.04, 09:10
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Два класса учатся из дома в школе №3, сообщили 28 апреля в управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

В целом по региону заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад.

За минувшую неделю обратившихся к врачам стало меньше на 8,5%.

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