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Образование

В Калужской области отремонтируют еще 34 школы и 14 детских садов

Работы планируется выполнить до 2027 года.
Дмитрий Ивьев
17.04, 12:18
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Об этом 17 апреля в ходе отчета перед депутатами сообщил губернатор Владислав Шапша.

- За 5 лет ввод образовательных объектов стал самым высоким в истории региона, - заявил он. - Построили 20 садов и 8 школ. С 2022 года полностью обновлено 35 школ. До 2027 года сделаем капремонт еще в 34 школах и 14 детских садах. Допобразованием охвачено свыше 80% детей.

Он напомнил о мерах поддержки семей с детьми.

- Так, по 300 тысяч рублей получат молодые семьи, в которых родится третий или последующий ребёнок, - отметил губернатор. - На протяжении пяти лет Калужская область - третья в ЦФО по уровню рождаемости. Вышли на стабильный рост продолжительности жизни.

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