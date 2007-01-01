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Образование

В Лопатино начали чистовую отделку школы

Дмитрий Ивьев
17.04, 10:10
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Глава администрации Тарусского района Михаил Голубев 16 апреля сообщил, что творится на стройке, которая ведется уже несколько лет.

- Рабочие завершают укладку плитки, покраску кабинетов, установку лестничных ограждений и межкомнатных дверей, - отметил чиновник. - Напольное покрытие в спортзале пока не монтируется. Сюда завезут комплектующие, и в ближайшее время специалисты приступят к сборке и установке мебели. 

Также в школу проводят высокоскоростной интернет. 

Жителям Лопатино обещают, что 1 сентября дети пойдут в новую школу.

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