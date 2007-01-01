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Образование

Калужане примут участие в пятом сезоне «Флагманов образования»

Это всероссийский проект, который проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», рассказали 14 апреля в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
15.04, 07:06
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Участвовать могут те, кто строит карьеру в сфере образования.

Педагоги и управленцы могут получить новые навыки и возможности для профессионального роста. Для студентов есть возможность попробовать себя в профессии.

За шесть лет через «Флагманы образования» прошло почти 300 тысяч педагогов, управленцев и студентов.

От Калужской области в прошлом сезоне подали заявки 253 человека. Среди них 67% педагогов, 10% студентов и 23% управленцев.

Регистрация открыта на сайте проекта.

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