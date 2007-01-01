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Образование

В калужской школе показали модернизированный кабинет технологии

Работы проведены в Фролово-Горетовской школе в Сухиничском районе по проекту школьных инициатив.
Дмитрий Ивьев
11.04, 09:05
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Кабинет технологии там называется «Иван да Марья».

- Главной целью проекта стало преобразование кабинета технологии для самореализации учеников и освоения ими навыков в области кулинарии, кройки и шитья, столярного дела, - рассказала 11 апреля министр финансов Калужской области Валентина Авдеева. - Кроме того, инициатива направлена на формирование в процессе трудовой деятельности социально-адаптированной личности детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие необходимого запаса умений и навыков, которые позволят им уверенно начинать самостоятельную жизнь после окончания школы.

Стоимость проекта составила 482 тысячи рублей. Из областного бюджета выделили 457 тысяч.

Закуплены мебель, материалы и оборудование, в том числе кухонные принадлежности, швейная машина, индукционная плита и мини-печь, станки и верстак, инструменты.

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