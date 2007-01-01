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Образование

Калужские педагоги подали заявки на участие в IV сезоне телешоу «Классная тема»

Дмитрий Ивьев
09.04, 07:20
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Отбор проходит с 3 апреля, рассказали в правительстве Калужской области.

Шоу призвано показать телезрителям ярких современных педагогов и поднять престиж профессии.

Участниками могут стать учителя физики, математики, химии, географии, биологии, русского языка и литературы, истории.

Как рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, проект вдохновляет педагогов по всей стране раскрывать свой потенциал.

Одним из участников нового сезона может стать учитель русского языка и литературы 45-й школы Калуги Дмирий Теклюк.

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