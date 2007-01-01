Калужские педагоги подали заявки на участие в IV сезоне телешоу «Классная тема»
Отбор проходит с 3 апреля, рассказали в правительстве Калужской области.
Шоу призвано показать телезрителям ярких современных педагогов и поднять престиж профессии.
Участниками могут стать учителя физики, математики, химии, географии, биологии, русского языка и литературы, истории.
Как рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, проект вдохновляет педагогов по всей стране раскрывать свой потенциал.
Одним из участников нового сезона может стать учитель русского языка и литературы 45-й школы Калуги Дмирий Теклюк.