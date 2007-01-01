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Образование

В Мосальске стартовал капремонт в школе №2

Дмитрий Ивьев
08.04, 13:10
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Работы в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» там завершат до 1 августа, сообщили 8 апреля в правительстве Калужской области.

На первом этапе занялись спортивным залом, тренерской комнатой и раздевалками.

Занятия по физкультуре пока проводят на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса.

Стоимость работ составит почти 10 миллионов рублей. После спортзала в порядок приведут кровлю, а также коридоры первого и второго этажей, фасад, сообщила директор школы Татьяна Гапеева.

Также школе выделили 13 миллионов рублей на оснащение средствами обучения и воспитания. Это оборудование для пищеблока, кабинета физики, интерактивные панели, мебель.

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