В Мосальске стартовал капремонт в школе №2
Работы в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» там завершат до 1 августа, сообщили 8 апреля в правительстве Калужской области.
На первом этапе занялись спортивным залом, тренерской комнатой и раздевалками.
Занятия по физкультуре пока проводят на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса.
Стоимость работ составит почти 10 миллионов рублей. После спортзала в порядок приведут кровлю, а также коридоры первого и второго этажей, фасад, сообщила директор школы Татьяна Гапеева.
Также школе выделили 13 миллионов рублей на оснащение средствами обучения и воспитания. Это оборудование для пищеблока, кабинета физики, интерактивные панели, мебель.