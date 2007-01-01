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Образование

В Детчинской школе стартовал второй этап капремонта

Работы ведутся в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» нацпроекта «Образование», сообщили 25 марта в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
25.03, 13:30
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На работу выделено 107,4 миллиона рублей. Также предусмотрено обновление материально-технической базы учебного заведения на 13 миллионов рублей.

Подрядчик занимается внутренней отделкой и системой отопления. Завершены работы по ремонту санузлов и установке сантехнического оборудования.

Ожидается, что все ремонтные работы будут завершены к началу нового учебного года.

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