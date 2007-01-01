В Детчинской школе стартовал второй этап капремонта
Работы ведутся в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» нацпроекта «Образование», сообщили 25 марта в правительстве Калужской области.
На работу выделено 107,4 миллиона рублей. Также предусмотрено обновление материально-технической базы учебного заведения на 13 миллионов рублей.
Подрядчик занимается внутренней отделкой и системой отопления. Завершены работы по ремонту санузлов и установке сантехнического оборудования.
Ожидается, что все ремонтные работы будут завершены к началу нового учебного года.